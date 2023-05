x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la circolare, firmata dalla dirigente scolastica Chiara Lanzani, inviata dall’istituto Legnani sulle effrazioni notturne alla sede di via Antici.

Lo scorso venerdì, i ragazzi di una classe, entrati in palestra per fare lezione accompagnati dal docente di scienze motorie, hanno trovato negli spogliatoi due senzatetto con il loro cane, che avevano trascorso li la notte. Sono stati immediatamente allontanati i ragazzi e contestualmente chiamate le forze dell’ordine.

I due senzatetto sono scappati dalla porta di emergenza e io e la referente di plesso, prof.ssa Colombo, li abbiamo chiamati per parlare con loro in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. I due si sono poi dilegiati in modo tranquillo prima dell’arrivo dei carabinieri. Le testimonianze raccolte da parte dei ragazzi entrati per primi nello spogliatoio rilevavano la presenza di siringhe e vomito sul pavimento. Al nostro successivo ingresso, avvenuto non più di 5 minuti dopo, non erano presenti né le siringhe né il vomito sopra indicato. Erano invece presenti carte di snack, crostate, una sacca sportiva, coperte e giubbotti. Le condizioni dello spogliatoio non ne permettevano il successivo utilizzo.

A partire dalle vacanze di Pasqua i plesso è stato interessato da intrusioni notturne di estranei, principalmente volte a rubare quanto presente nelle macchinette erogatrici. Per questo motivo, ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni, si è disposto che il personale collaboratore scolastico verificasse lo stato del plesso, oltre alla palestra nei giorni in cui non passa il servizio comunale addetto alle pulizie, che solitamente opera verso le 7.30.

Ovviamente il Comune, ente gestore dello stabile, e le forze dell’ordine sono stati immediatamente informati delle intrusioni e, su viva sollecitazione mia e del dirigente scolastico della primaria Ignoto Militi, è stata fissata dal Comune una riunione il 12 maggio per prendere provvedimenti per aumentare le misure di sicurezza dello stabile.

Questa mattina (la circolare è datata 9 maggio ndr) il Comune è intervenuto a sanificare gli spazi e l’intenzione manifestata è quella di risolvere in tempi rapidi i problemi dello stabile.

Siamo vivamente dispiaciuti per l’accaduto.

