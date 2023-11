Città

SARONNO – “Non è stata una protesta pretestuosa e il problema sussiste”. Lo rimarcano gli studenti della sede staccata del liceo Legnani che riassumo cosa li ha portati a protestare venerdì 17 novembre fuori dalla scuola. “Dopo vari tentativi di dialogo con la preside della scuola nelle settimane precedenti abbiamo deciso di manifestare non presentandoci nelle aule proprio nel giorno dello sciopero nazionale che vede protagonista anche il personale scolastico in tutta Italia. Lo sciopero è stato pensato, discusso, approvato o meno dagli studenti di via Antici nei vari gruppi whatsapp per tutta la giornata di, giovedì 16 novembre, non è stata una decisione presa in modo superficiale per ricavarne un week end lungo, non per tutti per lo meno.

I ragazzi rimarcano le proprie motivazioni: “I motivi di protesta sono stati il riscaldamento mal funzionante (ma forse la percezione del caldo e del freddo è altamente soggettiva), i servizi igienici per lo più fuori uso con maniglie che cadono e non possono essere usate nella consueta funzione di chiudere (ma forse basta astenersi dall’andare in bagno fino alla fine delle lezioni (13:10/14:00 p.m.), palestra inagibile e necessità di fare motoria fuori al freddo fino a gennaio (ma ciò fortifica il sistema immunitario)” A questo si aggiungono i tanti problemi di una scuola “datata che avrebbe bisogno di un qualche intervento di manutenzione già da qualche anno”.

Amara la chiosa dedicata alla circolare della scuola: “E’ oltremodo più facile spaventare piuttosto che mettersi in ascolto dei ragazzi, i quali in realtà sono disposti al dialogo e all’attesa di tempi migliori più di quanto gli adulti sappiano fare. Si invitano quindi gli studenti a negare di aver manifestato e ad inventarsi, entro lunedì 20 novembre, un motivo che giustifichi l’assenza. E sarà tutto dimenticato… ”