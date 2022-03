x x

SARONNO – Nuovo sabato, nuova vittoria per la Pallavolo Saronno, impegnata nella 21ª giornata del campionato di Serie B (volley maschile). La formazione allenata da Igor Galimberti ha battuto la FitPrime Bresso con il risultato di 3-0 (25-15, 25-12, 25-21).

Questo il commento social apparso sulle pagine della società biancoblù: “Pall. Saronno 3 – 0 Pall. Bresso. Big WIN per i nostri #amaretti che archiviano la pratica contro Bresso in 3 set senza nessun problema. Bravi a tutti i ragazzi che son entrati in campo! Avanti così!”.

Per la Pallavolo Saronno, prima con 44 punti a +1 su Caronno Pertusella, sabato prossimo ci sarà il complicato derby varesino contro lo Yaka Volley Malnate.