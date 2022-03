x x

SARONNO – La notizia è arrivata direttamente dal prevosto monsignor Claudio Galimberti durante l’omelia della messa per la celebrazione della festa del Voto.

“Dal primo al 9 ottobre prossimo sarà a Saronno la statua della Madonna di Fatima – ha spiegato all’altare – per sostenere la nostra comunità e per stringere i nostri legami con Gesù. Questa presenza nella nostra città sarà accompagna da un percorso di preparazione e da un’accoglienza corale da parte di più piccoli, delle famiglie e degli anziani”.

Come spiega il portale della diocesi ambrosiana in un articolo di Chiara Biagoni “La statua itinerante della Madonna di Fatima è arrivata il 17 marzo nella chiesa della Natività della Beata Vergine di Leopoli. La statua è stata accolta con una divina liturgia e rimarrà in Ucraina fino al 15 aprile”. Il pellegrinaggio è partito il 14 marzo dal Portogallo per arrivare in Ucraina, con tappa intermedia a Cracovia, in Polonia.

A Saronno la statua arriverà come tradizione in elicottero.

