SARONNO – E’ stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno la saronnese 73enne che domenica mattina ha avuto un malore durante la cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria conferita al Milite Ignoto all’omonimo istituto comprensivo di via Antici. Proprio nella piccola arteria a ridosso dal centro mentre tutte le associazioni d’arma, gli alunni e le autorità si stavano schierando la donna ha avuto un malore e si è accasciata a terra. Tempestivo l’intervento del personale della Croce Rossa che ha lasciato la cerimonia per occuparsi della donna. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha portato la donna, dopo le prime cure all’ospedale cittadino rassicurando tutti i presenti che hanno assistito ai soccorsi con il fiato sospeso.

