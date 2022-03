x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5S relativa all’ex Isotta Fraschini.

Partiamo con la premessa che la posizione del M5S è certamente a favore del recupero dell’area dismessa in questione, che dopo molti anni diventa finalmente oggetto di attenzione con un progetto innovativo per la città e con un nuovo approccio (almeno così pare) da parte dei nuovi proprietari.

Per l’area ex Isotta Fraschini si prevede un percorso nuovo che andrà a toccare diversi ambiti della realtà cittadina, ma che al contempo sta creando un certo disorientamento sia per il metodo che per alcuni contenuti presenti nel suo master plan, pieno di buone intenzioni ma che di fatto non si è ancora evoluto in un progetto concreto e ufficiale.

Interessante l’arrivo in città dell’Accademia di Brera come volano per il rilancio del nostro Comune ma, come affermato dalla proprieta’ stessa, riguarda l’anno accademico del 2023/2024, e sappiamo che nel frattempo anche la città di Milano sta recuperando un ‘area ben maggiore allo “scalo Farini”, uno scalo ferroviario dismesso, con un progetto similare a quello saronnese legato proprio all’Accademia di Brera e con i lavori già in corso d’opera.

Da parte di questa amministrazione è stato indetto un consiglio comunale straordinario dedicato all’argomento ex Fraschini, noi del M5S ci saremmo aspettati un consiglio aperto alla cittadinanza visto il tipo di intervento che andrebbe a ridisegnare l’intero assetto della città, con tutti i problemi connessi all’arrivo di un numero così importante di nuovi residenti, ma così non è stato.

Teniamo ad evidenziare, per voce degli stessi proprietari, che non siamo dinanzi ad un’opera a scopo benefico, e che non siamo quindi in presenza di benefattori, nonostante l’amministrazione in più occasioni, anche a mezzo stampa, lo abbia presentato proprio sotto questa luce, e lo ha fatto anche nelle ultime dichiarazioni in consiglio comunale, dove si accetta senza discussione quanto proposto dalla proprietà dell’area, rinunciando persino e alla realizzazione del parco previsto inizialmente. Assistiamo ancora una volta alla totale assenza del ruolo istituzionale amministrativo, silente e privo di idee e progettualità da contrapporre ad un intervento privato . Erano tante le aspettative cittadine nei confronti di questa amministrazione, oggi sempre più in affanno e con numeri risicati che non permettono di guardare ad un futuro con ottimismo.

Per questa ragione noi del M5S lanciamo un appello a tutte quelle forze politiche presenti che hanno veramente a cuore il futuro della città, affinché si riesca a convergere su punti comuni per meglio affrontare le nuove sfide che ci attendono. Purtroppo la realtà odierna, tra pandemia e conflitti armati alle porte dell’Europa, ci spinge a cercare il giusto equilibrio ma in modo condiviso e partecipato. Una delle priorità che andrebbero affrontate è quella dei beni comuni, e come già accennato nei nostri interventi precedenti occorre saper coniugare le tematiche ambientali con le innovazione tecnologiche a disposizione per intervenire sulle strutture residenziale in maniera adeguata e per mitigare il più possibile l’impatto che i manufatti avranno nel contesto morfologico del futuro saronnese, già aggravato dai problemi ambientali.

In una città dove ci sono circa 2000 appartamenti sfitti, e con una costante diminuzione dei residenti , si continua a costruire sensa sosta, con interventi urbanistici di cui non abbiamo bisogno, trascurandone altri di diversa natura e molto più utili. Noi riteniamo sia giunto il momento di affrontare questo aspetto con un dibattito cittadino, aperto a tutti, che abbia come punto di partenza il comparto dell’ex Isotta Fraschini.

