x x

GROANE – Ennesimo incendio nei boschi delle Groane, questo pomeriggio: in zona stanno intervendo numerose squadre dei vigili del fuoco di tutta la zona, per contenere le fiamme. L’area interessata è quella dove già si erano registrati dei roghi nei giorni scorsi, non lontano dal confine fra Cogliate, Ceriano Laghetto e Misinto; il fumo è visibile anche dai pieni alti della case di Saronno, alla periferia est.

In una nota l’ente Parco Groane, sul cui territorio si sta sviluppando l’incendio, fa il punto della situazione: “All’oasi di Lentate un nuovo rogo. Sul posto vigili del fuoco con 5 mezzi comprese due autobotti, il Parco delle Groane è intervenuto con 2 pick-up antincendio boschivo oltre a un mezzo della polizia locale del Parco delle Groane. Mezzi e personale dell’Amministrazione provinciale di Como sono accorsi in supporto”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune fasi dell’intervento)

29032022