CARONNO PERTUSELLA – Alla prima giornata del campionato di softball serie A1 la doppia vittoria casalinga, sabato pomeriggio e sera a Bariola, della Rheavendors Caronno contro le Thunders Castellana di Castelfranco Veneto della ex Carlotta Salis.

Prima partita chiaramente nel segno delle locali: il triplo di Cecchetti vale 3 punti alla quinta ripresa, prima 2 punti per la Rhea alla terza ed uno ospite alla quarta, 5-1 e poi altri due punti sino al 7-1, e poi 8-1 che decreta la conclusioen del match per “manifesta”. Nella seconda partita i 2 punti della Rhea al primo inning iundirzzano la gara già in una direzione, e la lanciatrice di casa Yilian Tornes (per lei 14 strike out) contiene bene ogni tentativo di rimonta delle venete.

Rheavendors Caronno-Thunders Castellana 8-1, 4-1

Su ilSaronno anche il debutto stagionale in campionato dell’Inox Team Saronno vincente contro le bolognesi del Pianoro.

(foto: alcune fasi della partita fra Rheavedors Caronno e Thunders Castellana)

