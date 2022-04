x x

SARONNO – L’iniziativa è organizzata dal coordinamento di associazione Quattro passi di pace con la collaborazione di ResQ People saving People e il sostegno dell’Amministrazione comunale e per la prima volta vedrà scendere in piazza tutti gli istituti comprensivi di Saronno con la partecipazione degli istituti superiori.

Gli studenti saronnesi sono invitati, con i loro docenti, a partecipare all’iniziativa “Se vuoi la pace, prepara la pace”.

Mercoledì 13 aprile alle 10 i ragazzi e i bambini si ritroveranno in piazza Libertà “distanziati e nel rispetto delle regole sanitarie”. “Ci uniremo tra di noi con le bandiere della pace o nastri colorati” spiegano gli organizzatori.

I bimbi di elementari e medie arriveranno in piazza per percorrere poi insieme ai compagni corso Italia, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti, via Nicolò Tommaseo, via Manzoni e via Roma per tornare in piazza Libertà.

(foto archivio)

