SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Saronno Civica Roberta Castiglioni in merito al concerto per l’Ucraina che si è tenuto martedì al Prealpi a Saronno.

Esiste un linguaggio, profondo e universale, che valica ogni confine geografico e temporale: la musica.

Ne abbiamo avuto prova nella serata di martedì 5 aprile al Cinema Prealpi, dove si è tenuto un concerto a sostegno dei cittadini ucraini martoriati da un’assurda guerra, a cui stiamo assistendo da più di un mese come attoniti spettatori.

Tutto esaurito per questo concerto organizzato in tempi rapidi, ma in modo impeccabile, da Claudio Borroni e dalla figlia Claudia, che, indossando i colori della bandiera ucraina, hanno chiamato sul palco talentuosi musicisti e cantanti, principalmente della nostra città, ma non solo.

Generi di musica diversi si sono susseguiti, dal Jazz di Claudio Borroni Quartet con Claudia Borroni, Livio Nasi, Gianfranco Calvi, Carlo Attolini, al Flamenco del chitarrista Tony Gavassino, alla musica italiana cantautorale di Ale Galli accompagnato dal flauto di Elisabetta Daolio, al Folk Irlandese di Lumar con Luca Crespi al tin whistle e Marcello Natale alla chitarra, al Folk Country di Gigi Marrese con Raffaella Guido e Marco D’Errico.

Non poteva mancare la musica Classica, con un’eccellente suonata di Daniele Fazio al pianoforte e un’emozionante esecuzione del maestro Stefano Nigro, che ha accompagnato al pianoforte il soprano Daryna Shypulina, cantante lirica di nazionalità ucraina giunta da poco nella nostra città perché fuggita dalla guerra.

L’iniziativa, il cui incasso sarà devoluto alla Casa di Marta, è stata sostenuta dall’Amministrazione e da varie associazioni della nostra città, Proloco Saronno, Unitre, Auser, CulturalMente & MusicalMente, Casa di Marta e L’Isola che non c’è.

A questa iniziativa organizzata da Claudio Borroni hanno riposto più di duecento persone che, con la loro presenza e i calorosi applausi, hanno voluto dare un messaggio di pace e di aiuto al popolo ucraino. Un grazie agli organizzatori, ai musicisti e a chi ha voluto partecipare.

