CISLAGO – Le vie Giuseppe Ungaretti e Ugo Foscolo alla Massina, frazione di Cislago, sono al buio da più di quattro giorni. A segnalarlo sono i residenti della zona con diversi post sui sociale e segnalazioni anche in Municipio.

In paese, dai primi mesi dello scorso anno la ditta che gestisce l’impianto di illuminazione pubblica, è impegnata nella sostituzione delle lampade con nuove lampade a led.

Dal canto suo il Comune ha provveduto a segnalare il disservizio alla ditta incaricata, come assicura il sindaco Stefano Calegari: “Stiamo sollecitando affinché l’illuminazione sia al più presto ripristinata”.

(foto: lampione generico)

06042022