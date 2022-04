x x

SARONNO / SOLARO – Non è in pericolo di vita il motociclista rimasto ferito dopo essere caduto a terra, a seguito dello scontro del suo mezzo con una automobile. Il sinistro si è verificato oggi alle 18.10 nel tratto nord di via Varese di Saronno, vicino alla intersezione con via Meucci. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese e sono arrivati i carabinieri, che hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi avenissero in tutta sicurezza. Il motociclista, di 43 anni, è stato trasporto all’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Solaro sempre oggi, alle 10.40, incidente sulla Saronno-Monza all’altezza del confine con Saronno: è stato investito un ciclista di 41 anni. Sul posto, decisamente trafficato, immediato l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Misintio ed è arrivata una pattuglia della polizia locale solarese. Il ferito, apparso in condizioni non preoccupanti, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato

(foto archivio)

09042022