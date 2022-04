x x

SARONNO – I nuovi provvedimenti in centro dall’eliminazione dei prunus in piazzetta Croce alla mancata riattivazione della fontana, la messa in sicurezza di Palazzo Visconti, la chiusura dell’apertura pomeridiana della Ztl al suo allargamento: sono questi alcune delle notizie della settimana raccontata in una chiacchierata da Sara Giudici direttrice de ilSaronno, ospite nel “Buona giornata” odierno condotto da Gianni Branca con la partecipazione di Alessia Gelso.

Radiorizzonti e ilSaronno raccontano quotidianamente la comunità di Saronno e tra le due realtà è una collaborazione che si concretizza in progetti e contenuti condivisi. Ormai tradizionale l’appuntamento del lunedì mattina alle 10 quando intervistata da Gianni Branca o Carlo Legnani la direttrice de ilSaronno Sara Giudici riassume le notizie della settimana appena trascorsa, gli appuntamenti di quella che sta iniziando permettendo agli organizzatori di essere “sul pezzo”.

