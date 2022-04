x x

UBOLDO – Dopo lo stop imposto dalla pandemia torna, con la stessa energia ed entusiasmo il palio di Uboldo.

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook del gruppo che spiega di essere già al lavoro per garantire lo svolgimento dell’iniziativa nel massimo rispetto delle normative anticovid.

Ecco il testo integrale

È con immensa gioia che il Comitato Palio di Uboldo annuncia che la trentatresima edizione del Palio di Uboldo si terrà dall’11 al 19 giugno!

Da alcuni mesi ormai la grande macchina del Palio è ripartita coi preparativi sia da parte del Comitato che delle Contrade ma, in piena sintonia con il nostro presidente e parroco don Armando, abbiamo deciso di aspettare la fine dello stato di emergenza Covid per potervi dare questa bella notizia.

Le continue domande che in molti ci facevate (“ma allora si fa?”) in questi mesi ci hanno ricordato quanto il nostro palio sia davvero importante per Uboldo!

Grazie di questo affetto, senza il quale non sarebbe stato facile per il Comitato e per le Contrade, a distanza di quasi tre anni all’ultima edizione, dire ancora una volta “noi ci siamo!”.

La prossima edizione del Palio sarà ovviamente “in sicurezza”. Non sappiamo oggi quali regole anti covid saranno in vigore a giugno. Può darsi, e ce lo auguriamo tutti, che non ci sarà più alcuna limitazione, oppure che qualche regola rimanga.

In ogni caso, il Comitato si è organizzato per assicurare il pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.E allora… davvero ora possiamo gridarlo a tutti con gioia: Si faccia il Palio

