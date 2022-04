x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo del videomessaggio condiviso oggi su Facebook dal capogruppo di Obiettivo Saronno Luca Amadio.

Fra il covid che sembra essersi affezionato a noi, come un’innamorata o innamorato che non accetta il rifiuto della persona amata e continua a riproporsi in diverse vesti, e i venti di guerra che da quasi due mesi soffiano con drammaticità da est, noi di Obiettivo Saronno resistiamo nel difendere nella nostra realtà saronnese, la Democrazia, la Trasparenza e la Condivisione.

Mai, dal dopoguerra fino a non molto tempo fa, siamo stati costretti a renderci conto che nulla è scontato, che quella che per noi è la “normalità” può essere stravolta in un attimo, che i sacrifici fanno sempre più parte della nostra vita, ma soprattutto quanto siano essenziali la VERITA’, la FIDUCIA e la LIBERTA’.

Obiettivo Saronno è nata, si è fatta conoscere, è entrata a far parte della vita di molti cittadini saronnesi proprio perché nel DNA vi sono queste caratteristiche.

Oggi, ancor più di prima, in un momento così complicato per molti, abbiamo il dovere di fare in modo che tutto questo venga scolpito nella pietra all’interno della nostra comunità.

E allora ci rivolgiamo anche ai tanti saronnesi, che hanno in parte perso la fiducia nella politica, dicendo che noi invece ci crediamo, ma ci crediamo come l’essere a servizio dei cittadini, come un qualcosa che possa migliorare la vita nella quotidianità, e non esiste desiderio più bello che riuscire a fare del bene per la nostra collettività.

Tutti i giorni ci emozioniamo nel vedere gli occhi pieni di speranza dei numerosi giovani di Obiettivo Saronno che lavorano per costruire un futuro migliore, oppure nell’ascoltare le tante persone di esperienza che ci consigliano e ci indirizzano.

Il nostro progetto ha iniziato a prendere forma 4 anni fa, abbiamo deciso di provare a portare il nostro contributo all’attuale amministrazione perché credevamo che la nostra volontà, in totale buona fede, potesse fare la differenza…contributo che, però, non ci è stato concesso perché le nostre idee, per le quali i cittadini hanno creduto in noi, per alcuni non erano “opportune”.

Per questo ringraziamo il Sindaco e l’attuale classe politica cittadina di averci fatto comprendere come non era quella la strada per il cambiamento, anche se volevano farcelo credere, imponendoci decisioni e modi di operare.

Non ci abbiamo pensato neanche un minuto nel fare un passo indietro quando abbiamo avuto la definitiva conferma che non sarebbe stato possibile rendere operativi i nostri Progetti, lasciando tutti gli incarichi che non ci interessano se non propedeutici al raggiungimento di obiettivi a favore della collettività.

Dopo queste esperienze siamo ancora più convinti e determinati nel considerare il cambiamento di fare politica l’unica soluzione per il nostro territorio, a partire da un Sindaco che dovrà essere finalmente il Sindaco di tutti.

A breve vi saranno importanti novità da parte di Obiettivo Saronno che daranno la possibilità ad un numero ancora maggiore di cittadini saronnesi di rendersi Protagonisti della città.

Nell’avvicinarci alla Pasqua il nostro più grande auspicio è che si metta fine quanto prima alle prevaricazioni, alle prepotenze, all’aggressività di coloro che in tutto il mondo hanno la responsabilità della sofferenza di persone innocenti.

Un caloroso augurio ricordando che la dignità di Obiettivo Saronno è la dignità dei cittadini saronnesi e non è stata, non è e non sarà mai in vendita !