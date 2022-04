x x

GERENZANO – Celebrazioni pomeridiane per ricordare l’anniversario della Liberazione a Gerenzano. Il programma organizzato dall’Amministrazione comunale prevede lunedì 25 aprile alle 16 il ritrovo di autorità e cittadini presso il Palazzo Municipale in piazza Duca degli Abruzzi 2 con la partenza del corteo. Alle 16,30 si terrà la deposizione corone alla Cappella Votiva del Cimitero e al Monumento ai Caduti.

Tornati al Municipio si terrà la consegna della costituzione italiana ai diciottenni gerenzanesi e il concerto della fanfara dei bersaglieri Nino Tramonti Mario Crosta di Lonate Pozzolo. A chiudere la celebrazione la messa in chiesa parrocchiale a suffragio dei caduti.

(foto archivio)

