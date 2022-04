x x

LAZZATE – In una annata certo non indimenticabile per l’Ardor Lazzate, con la girandola di allenatori ed una posizione “solo” di centroclassifica in Eccellenza, nelle ultime ore la notizia rivelata dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com: il direttore sportivo Marco Proserpio ha rassegnato le dimissioni.

Per tanti anni è stato proprio lui il “volto” dell’Ardor, che ha lasciato solo fra il 2017 e 2018 passando al Seregno, già l’anno dopo il rientro a Lazzate.

Certo non brillanti gli ultimi risultati dell’Ardor, che viene dalle sconfitta 3-1 in casa col Pavia e 3-0 in trasferta con la Vergiatese. Classifica: Varesina 65 punti, Castanese 58, Vogherese 52, Sestese 50, Varzi 49, Verbano 46, Vergiatese 40, Club Milano 37, Ardor Lazzate 34, Accademia pavese 32, Calvairate e Gavirate 31, Pavia 26, Rhodense 24, Base 96 Seveso 21 e Settimo Milanese 11.

(foto: a sinistra, Marco Proserpio. Si è dimesso da direttore sportivo dell’Ardor Lazzate)

20042022