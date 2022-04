x x

SARONNO – Soddisfazione per l’intervento in arrivo nel cuore di Saronno ma anche tante sollecitazioni per intervenire nel resto della città arriva dai saronnesi dopo la notizia, lanciata ieri da ilSaronno, dell’avvio di un cantiere in piazza Cadorna per il rifacimento del marciapiede dell’aiuola spartitraffico.

Rapido intervento della polizia locale di Saronno che permette di recuperare un iPhone dimenticato sul treno a Saronno.

Sono già stati raccolti oltre 2 mila euro per aiutare Maya la barboncina aggredita nel parco degli Aironi.

Le commissioni continuano ad essere un problema: ora c’è il giallo della commissione commercio convocata con i soli commissari di maggioranza senza rendere nota la nomina del nuovo presidente.

About film racconta con tre video, altrettante eccellenze saronnesi.

Tende vichinghe e allenamenti con arco, spada e ascia da neve è stata una Pasqua diversa al Parco Groane.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn