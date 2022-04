x x

SARONNO – Un attimo di distrazione e l’iPhone con tutto il suo contenuto di dati e informazioni personali resta sul treno. E’ la disavventura capitata qualche giorno fa ad una ragazza saronnese provvidenzialmente aiutata dal comando di piazza Repubblica della polizia locale.

Quando si è accorta di non avere con sè il telefono la ragazza ha scoperto, tramite la geolocalizzazione di cui è dotato il dispositivo, che era rimasto sul treno che era ancora fermo in stazione. La mamma ha subito chiamato la polizia locale cittadina che ha inviato un agente in motocicletta allo scalo di piazza Cadorna. Con l’aiuto del personale che opera in stazione è stato rintracciato il convoglio e salito sul treno l’agente ha potuto recuperare il telefono.

Poche ore dopo mamma e figlia sono arrivate al comando in Municipio dove la ragazza, sbloccando il telefono ha dimostrato di essere la legittima proprietaria e, terminate le pratiche burocratiche, è potuta tornare a casa con il proprio smartphone dopo aver ringraziato di cuore gli agenti.

