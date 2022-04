x x

SARONNO – “Albo pretorio, è ora di cambiare rotta!” Lo dice senza mezzi termini Alberto Paleardi, storico esponente politici di Saronno e per molti anni consigliere comunale nella località montana di Sestriere. “Sull’albo pretorio online, a martedì 19 aprile, non vi era traccia di nessuna delibera del consiglio comunale relativa al 2022. L’ultima, è una del 28 dicembre 2021! E siamo quasi a fine aprile, ma 2022 – dice con perplessità Paleardi – Il tutto mentre dal consiglio comunale che si è tenuto il 3 marzo 2022 è passato oltre un mese e mezzo… Di certo per una amministrazione di centrosinistra che ha fatto della trasparenza e della “partecipazione” i propri cavalli di battaglia durante la campagna elettorale non è un bel biglietto da visita…”

Prosegue Paleardi: “Sono sicuro che il sindaco Augusto Airoldi ed i suoi collaboratori vorranno correggere immediatamente questa situazione, che indubbiamente non va nel segno della possibilità di partecipazione, informazione ed approfondimento per i cittadini”. Un caso particolare è proprio di questi giorni, fa notare il saronnese: “Domani c’è la riunione della commissione d’inchiesta sulla scuola Rodari, ovvero sul finanziamento da 4 milioni di euro “perso” dal Comune. Ebbene, a martedì 19 aprile sull’albo pretorio ancora non vi era alcuna traccia della delibera consigliare d’istituzione della commissione stessa, che peraltro dovrebbe includere indicazioni sulle modalità di partecipazione alla stessa. E’ aperta ai cittadini? I saronnesi potranno assistere ai lavori? Al riguardo il Comune ha deliberato, peccato che la delibera non sia stata ancora pubblicata…”

20042022