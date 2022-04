x x

SARONNO – L’alcol scorre a fiumi nell’area del retrostazione ed anche negli ultimi giorni è andato avanti l’andirivieni delle ambulanze. I volontari che fanno da autisti sulle autolettighe ormai la zona la conoscono bene e ci vanno se non tutti i giorni, quasi. Sempre a seguito delle chiamate dei passanti, per segnalare persone “in difficoltà” e sempre con la stessa diagnosi, pazienti alle prese con situazioni di intossicazione etilica. Solitamente fra i trenta ed i cinquantanni, spesso stranieri, generalmente uomini: questo l’identikit di chi si lascia andare ad eccessi alcolici, nel parchetto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto o lungo viale Santuario, oppure alle spalle dello scalo di “Saronno sud” fra via Ferrari e dintorni, o in via I maggio. Sempre uguale il copione, con epilogo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, per smaltire la sbornia.

