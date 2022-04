x x

CISLAGO – In occasione delle celebrazioni pubbliche del 77esimo anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, il Comune ha organizzato un corteo per le vie del centro del paese, con la presenza delle istituzioni e del Corpo Musicale Santa Cecilia. La manifestazione partirà alle 9.30 dal municipio, seguiranno la deposizione della corona presso il monumento ai caduti e gli interventi delle autorità pubbliche, infine si svolgerà la messa in chiesa parrocchiale alla presenza delle istituzioni.

Inoltre si prevede dalle 6 alle 21 una chiusura al traffico veicolare per le strade: piazza Castelbarco, via Don Nordi, piazza Enrico Toti e via Cavour (da via Libertà a via San Giovanni Bosco).

(foto: monumento ai caduti Cislago)

