Lutto a Saronno per la scomparsa di Giuseppe Guerra

SARONNO – Tanti saronnesi lo conoscevano, l’avevano visto tante volte nelle strade: si è spento Giuseppe Guerra, “storico” dipendente del Comune di Saronno, “in forza” al settore tecnico come “stradino”: “una persona veramente valida e soprattutto disponibile in ogni evenienza”, così lo ricordano molti concittadini.

Oggi pomeriggio il funerale alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo

Giuseppe Guerra aveva 86 anni, il funerale è previsto oggi – venerdì 22 aprile – alle 15.45 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di piazza Libertà, preceduta alle 15.30 dalla recita del rosario; seguirà l’inumazione nel cimitero maggiore di via Milano a Saronno. Tutti possono partecipare al rito funebre in chiesa, nel rispetto delle disposizioni delle autorità regionali e sanitarie contro la diffusione del coronavirua, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

