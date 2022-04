x x

SARONNO – GERENZANO – BUSTO ARSIZIO – Una buona cooperazione tra i diversi protagonisti, tanta attenzione per l’altro, molta fiducia nel progetto e grande impegno per concretizzare l’idea di un contenitore per liste civiche dove crescere sfruttando le sinergie per valorizzare il territorio.

Così ieri sera all’hotel Concorde a Gerenzano è stato presentato Obiettivi in comune il progetto nato dall’unione della civica saronnese Obiettivo Saronno con Idee in comune declinata sia in chiave bustocca che gerenzanese. Il nome è nato proprio dalla fusioni di quelli dei protagoni.

“Dopo il forte legame creato con la città di Saronno che ci ha portato ad avere 4 consiglieri – ha esordito Novella Ciceroni presidente di Obiettivo Saronno – abbiamo avvertito l’esigenza di allargare la nostra visione al livello regionale in un progetto che essere una rete di liste civiche del territorio lombardo”. “Le parole chiave che descrivono Obiettivi in Comune – ha continuato l’ex assessore di Saronno – sono etica “perchè trasparenza deve essere la partenza di qualsiasi progetto”, tutte “perchè siamo aperti a tutte le realtà lombarde alle civiche già formate ma anche a chi sta pensando di impegnarsi per il proprio territorio”, esserci “perchè siamo già vicini ai cittadini e alla città e vogliamo continuare su questa strada e cocreazione “ossia unire risorse e capacità per sviluppare un servizio alla comunità”.

Marco Franchi consigliere comunale di Idee in comune Gerenzano ha spiegato l’avvio della collaborazione in occasione delle recenti elezioni provinciali. Chiara la chiosa di Donatella Fraschini di Idee in Comune Busto Arsizio: “Il partito dei non votanti è da tempo quello che ottiene più adesioni alle elezioni – ha spiegato l’esponente bustocca – il problema è che la gente che non si sente rappresentata. E proprio questo è uno dei punti su cui vogliamo lavorare”. “Saremo credibili – ha concluso – cosa che i partiti tradizionali non sono più visto che inseguono il risultato elettorale invece dell’avere una buona classe dirigente”.

COME FUNZIONERA’

Ogni lista civica manterà il proprio nome e la propria identità nel singolo comune e nella singola città ma lavoreranno insieme per sfruttare sinergie e progetti e per allargare la rete.

PRIMI OBIETTIVI

Il punto di partenza saranno sicuramente le elezioni di Gerenzano dove Marco Franchi ha già annunciato l’intenzione di Idee in Comune di correre con una propria lista “ci sono stati degli incontri con le altre parti ma non sono stati trovati elementi di convergenza”. E poi “Beh le elezioni di Saronno e ovviamente stiamo pensando anche alle regionali”

ORIENTAMENTO

Il progetto non ha un orientamento politico definito: “Siamo decisamente trasfersali. Ogni civica ha la sua storia e il suo percorso – ha spiegato Ciceroni – ma proprio come Obiettivo Saronno si lavora insieme per la comunità senza distinzioni ideologiche. Il fine e i risultati è quello che ci tiene uniti”.

E hanno concluso: “Obiettivi in comune è un progetto che vuole far crescere tutte le parti e le comunità che vi aderiscono. Non vogliamo fare un partitino ma la buona politica”.

