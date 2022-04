x x

COGLIATE – Partita combattuta ed equilibrata quella giocata in quest’ultima domenica di Marzo a Cogliate tra i padroni di casa e l’Amor Sportiva.

La gara si sblocca all’11 minuto con la rete di Gariboldi che porta in vantaggio gli ospiti di un goal a zero. Il risultato varia solo nel secondo tempo con l’assegnazione di un rigore, causato da un tocco di mano del difendente della squadra ospite, alla Cogliatese grazie alla quale Beretta pareggia il risultato parziale al 14’ del secondo tempo. Amor Sportiva che nonostante la rete subita continua ad attaccare e dopo soli 5 minuti da essa si ritrova in vantaggio grazie al goal di Gariboldi che realizza così una doppietta. La doppietta di Gariboldi non è l’unica della partita visto che al 22’ del secondo tempo arriva la doppietta di Beretta sempre su palla ferma ma questa volta con una grandissima rete su punizione da fuori area.

Partita che dunque finisce 2-2 con una Cogliatese che non si dà per vinta nonostante la duplice situazione di svantaggio ma che non riesce oggi a segnare senza calci piazzati.

Aldo Falgares

Asd COGLIATESE – Asd AMOR SPORTIVA 2-2

ASD COGLIATESE: Borgonovo, Marcolongo(22’ st Amadio), Ventrella, Murari, Pastore, Chiari, Cimnaghi, Balestrini, Beretta, Quici(1’ st Zampieri), Celotti. A disposizione: Schiatti, Bolis, Messina, Zappa, Pascale, Basilico R. All: Basilico M.

ASD AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino(30’ st Aloardi) Caimi, Maiocchi(30’ st Busnelli), Vidovic, Marabelli, Premazzi(22’ st Rubino), Nigro(16’ st Crosta), Banfi, Arrius, Gariboldi. A disposizione: Chiti, Wagner, Khouni, Marzullo. All: Velli.

Marcatori: Gariboldi (A) 11′ pt e 19′ st, Beretta (C) 14′ st e 22′ st.