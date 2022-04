x x

ORIGGIO – Incisioni con il proprio nome, prodotti tipici regionali (dalla Val Brembana alla Calabria passando per Marche e Puglia) decine di stand di calze, pentole classiche e di ultima generazione, maxi porchette pronte per essere affettate, copriasse da stiro decine di tipi di salumi e formaggi. E’ quello che si può trovare tra i 400 banchi allestiti oggi a Origgio per la Fiera del bestiame che a causa del Covid è stata ridotta alla sola parte merceologica.

Lungo via Per Lainate, via Dante, via Da Vinci e via Volta fin dalle 7,30, grazie all’ottimo lavoro della polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia, i più mattinieri hanno trovato tutti gli espositori ad attenderli. Centinaia già alle 8,30 le auto in sosta intorno alla zona malgrado i parcheggi dedicati.

Diversi gli appuntamenti che animeranno l’iniziativa con proposte per i più piccoli. Protagonista della giornata lo spettacolo in piazza Immacolata con i “Falconieri di sua Maestà” dalle 10.30 alle 18. Al Parco dell’infanzia in via Piantanida, dalle 15, spazio a “Superzero Show” mentre alle 16,30 ci sarà uno show di bolle di sapone con “VitaminaeC” che coinvolgerà i più piccoli in modo interattivo.

