SARONNO – Questa strana primavera con temperature decisamente basse soprattutto la notte ha riacceso il problema dell’occupazione e del degrado della casa abbandonata ma occupata in via Croce nel cuore del quartiere scolastico.

Sabato sera diversi residenti del quartiere hanno notato il fumo che arrivava dall’abitazione. Erano fuochi controllati accesi dai senzatetto che usano l’edificio come riparo. Ovviamente non è mancata una chiamata alle forze dell’ordine visto il pericolo che il fuoco, come avvenuto in passato, fosse lasciato acceso e si propagasse. L’arrivo dei carabinieri ha creato un fuggi fuggi tra gli occupanti.

L’altro tema legato all’abitazione, abbandonata senza serramenti e incompiuta da decenni, è quello del degrado e dei rifiuti del giardino dove l’area incolta diventa ricettacolo per la spazzatura domestica e degli occupanti. La casa viene anche utilizzata come base per lo spaccio come racconta il continuo viavai dei clienti.

