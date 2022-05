x x

SOLARO – Nella natura de Il Girasole per la festa della mamma. Le educatrici della struttura solarese hanno organizzato per venerdì scorso 6 maggio un divertente percorso nella natura che ha coinvolto mamme e bambini in un’esperienza di stupore, raccogliendo le meraviglie che il giardino del nido regala ogni giorno. Un’iniziativa pensata per coinvolgere le famiglie nella vita quotidiana dei piccoli, mostrando quanto di bello possono vivere negli ambienti, anche all’aperto, della struttura.

Grazia Di Masi, coordinatrice dell’asilo nido Il Girasole: «Quest’ anno, con tutto lo staff dell’asilo, abbiamo pensato di vivere la Festa della Mamma proponendo, alle bambine e i bambini e alle loro madri, una passeggiata nel giardino del nido in cui raccogliere in uno scrigno, le meraviglie che la natura offre.

Vista la pioggia, abbiamo pensato di spostare all‘interno, in spazi pensati ed accoglienti un po’ del nostro giardino con terra, ghiaia, fiori, sassi, foglie, legnetti e tanto altro. L’esperienza vissuta è stata ricca di emozioni e densa di tanto bisogno di stare insieme.

Ringraziamo tutte le mamme perché la loro voglia di “mettersi in gioco” ci consente di raggiungere un obiettivo importante… aprire il nostro nido a grandi e piccini per vivere insieme esperienze di crescita significative».

“La festa della mamma – spiega Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia – è stata un’occasione per intensificare il rapporto fra il nido, i suoi piccoli ospiti, le educatrici e le famiglie, in particolare le mamme in questo caso specifico. Ringrazio tutte le educatrici per la loro disponibilità e colgo l’occasione per anticipare che proprio sul tema “bambini e genitori al nido” ci sarà la presentazione di un libro a fine maggio, sempre presso il nido Il Girasole, aperta a tutti. Speriamo, inoltre, con la bella stagione, di creare altri momenti di condivisione e di gioco negli spazi verdi che la struttura offre».

