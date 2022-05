x x

SARONNO – Penultima puntata dello speciale di Radiorizzonti e de ilSaronno dedicato all’ospedale di Saronno ad essere intervistati da Sara Giudici direttrice dela nostra testata e Agostino Masini speaker dell’emettente parrocchiare saranno il sindaco Augusto Airoldi e i capogruppo del Pd Francesco Licata e quello della Lega Raffaele Fagioli.

Ma non solo durante la serata sarà data voce anche tutti i capigruppo di maggioranza ed opposizione e anche al consigliere comunale indipendente Marta Gilli. Tutti hanno registrato il loro messaggio alla città su cosa serve all’ospedale di Saronno.

—

