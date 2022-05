x x

SARONNO – Forse è ancora lontano dalla popolarità della “ragazza con l’orecchino di perla” ma certo da oggi la città di Saronno ha un vip in più. Il riferimento va al ragazzo con il ventilatore che spopola nelle storie su Instagram e Facebook.

Ma di cosa si tratta? Probabilmente provato dai primi caldi o preoccupato delle torride temperature che si sarebbe ritrovato in classe un giovane saronnese stamattina si è messo in spalla, al posto del consueto zainetto, un ventilatore. Così con tanto di filo a penzoloni è partito da piazza Libertà e, con l’insolito e ingombrante accessorio, ha percorso tutto corso Italia diretto di buon passo nel quartiere scolastico.

Malgrado l’orario, erano circa le 7,30 sono molti i saronnesi che l’hanno notato e qualcuno armato di telefonino l’ha persino immortalato. E così in pochi minuti è arrivata la popolarità visto che cellullare in cellulare, di storia in storia, di commento in commento l’immagine del “ragazzo accaldato con ventilatore” ha raggiunto centinaia di smartphone in tutta la città.

Ora è caccia aperta per conoscere la sua identità e soprattutto per capire se si sia trattato di una trovata goliardica o magari di una performance artistica. E chissà che domani mattina non compaia di nuovo… magari con un nuovo messaggio sull’estate in arrivo.

