SARONNO – Chi l’abbia lanciato non è stato chiarito ma la causa dell’incendio che ha mobilitato la notte di martedì alle porte della Cassina Ferrara di vigili del fuoco e carabinieri sarebbe proprio un mozzicone di sigaretta.

L’allarme è scattato intorno alle 2,40 quando un automobilista ha chiamato il numero unico delle emergenze vedendo un bagliore su un balcone in via Tolstoj alla Cassina Ferrara. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. I pompieri hanno spento le fiamme che stavano divorando un sacchetto di spazzatura. Al termine dell’intervento non si sono registrati danni ad arredi o alla struttura dell’edificio. Appare acclarato che la causa dell’incendio, fortunatamente contenuto grazie alla tempestiva segnalazione, sarebbe un mozzicone di sigaretta verosimilmente lanciato dalla finestra da un vicino.

