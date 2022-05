x x

SARONNO / ORIGGIO / COGLIATE / LIMBIATE – Quattro incidenti stradali in una mattina sulle strade del Saronnese. Spavento alle 8 in via ai Ronchi di Origgio, per un bimbo di 9 anni caduto dalla bicicletta. E’ arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo e l’auto-infermieristica, oltre ai carabinieri ed il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Saronno alle 9.40 in piazzetta Schuster nel centro storico un’auto è uscita di strada. Sul posto polizia locale ed ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; il conducente di 63 anni è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medico, non è grave.

Nelle vicine Groane

Alle 10.55 intervento di carabinieri, polizia locale e ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Cesare Battisti a Cogliate per uno scontro fra auto e moto, un giovane di 15 anni è stato soccorso, ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in pericolo di vita.

A Limbiate alle 10.30 in via Birago a causa del tamponamento fra due automobili, una donna di 54 anni ed una di 88 anni hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono state soccorse dalla polizia locale e da una ambulanza della Croce viola, non sono apparse in condizioni preoccupanti.

26052022