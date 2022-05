x x

SARONNO – E’ Massimo Uboldo responsabile di Movimento 5 stelle Saronno a dar voce alla disavventura capitata ad un saronnese.

Un cittadino ha smarrito il proprio portafoglio con all’interno tutti i documenti: carta d’identità, patente e tessera sanitaria, come di norma si reca a sporgere denuncia dai carabinieri e conclude con relativo verbale stilato. Si reca in comune negli uffici anagrafe per avere un documento provvisorio che gli consenta successivamente di entrare in possesso di un permesso per circolare con l’auto e rifare la tessera sanitaria, e fin qui la normale procedura, ma tutto cambia nel momento in cui si reca in comune per avviare la pratica per la carta d’identità provvisoria.

All’ingresso la prima domanda posta gentilmente è: “Ha un appuntamento”? Chiaramente vista l’emergenza della situazione non ha l’appuntamento e viene così orientato verso lo sportello dell’anagrafe dove si mette in coda per attendere il suo turno con altre persone che per vari motivi hanno bisogno dello stesso ufficio.

La prima cosa che emerge è il funzionamento di un solo sportello con un unico funzionario addetto a svolgere il proprio lavoro, in modo efficiente dando tutte le indicazioni necessarie… con parecchie persone in coda che intanto aspettano, dopo circa un ‘ora di attesa finalmente si riesce a concludere “l’avventura”.

Cosa vogliamo evidenziare con questo aneddoto? Purtroppo questa situazione rappresenta la normalità nei nostri uffici comunali e la domanda che nasce spontanea è se sia accettabile che una cittadinanza di circa 40.000 abitanti debba sottostare a questi disagi per fruire di un servizio.

In aggiunta, come pure riportato dalla stampa, va evidenziato come in queste drammatiche condizioni non versi solo l’ufficio anagrafe ma tutti gli uffici comunali, con la totale inerzia da parte degli amministratori politici che non intervengo per rendere efficaci ed efficienti i servizi erogati ai cittadini, alcuni esempi sono l’ufficio “verde” come ha ampiamente dichiarato l’assessore Casali, l’ufficio Sport che con il pensionamento della funzionaria ha di fatto sospeso le sue funzioni, per non parlare poi dell’ufficio urbanistica.

In questo caos generale emerge l’incapacità di far fronte allo svolgimento di funzioni utili alla cittadinanza, la paralisi totale del lavoro della macchina comunale, che dovrebbe rappresentare la priorità di un’amministrazione col conseguente malcontento non solo dei cittadini ma di tutti i dipendenti costretti a lavorare in condizioni impossibili.

Il M5S di Saronno chiede a gran voce che ci si attivi immediatamente ad un adeguamento del personale comunale in relazione al numero dei residenti, e dove possibile costituire corsi di formazione per i dipendenti, consentento una eventuale rotazione nei vari uffici in base alle necessità. Se neppure questo dovesse rientrare nella disponibilità di questa amministrazione ci pare chiaro che l’alternativa diventi una sola: andare a casa!

