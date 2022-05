x x

SARONNO – “Non riesce l’impresa per la Serie C. La nostra stagione finisce qui. Un caloroso grazie ai nostri splendidi tifosi e famiglie che ci hanno seguito e supportato per tutta la stagione”: così i dirigenti della Pallavolo Saronno, dopo la sconfitta di ieri a Montichiari contro la formazione locale, che conclude la stagione della compagine saronnese.

Montichiari – Pallavolo Saronno 3-2 (25-19/22-25/25-15/23-25/15-9).Calzaretti 3, Tosi 6, Cracolici 1, Airaghi, Pergola, Guerrini 7, Lualdi 8, Tariq, Ciocchini, Berghella 24, Ruspi, Rossi, Guglielmo.

Ma per Saronno c’è comunque da festeggiare, la formazione maggiore di serie B battendo Scanzorosciate nella finalissima dei playoff ha conquistato il passaggio in serie A3.

(foto di gruppo per i giovani della Pallavolo Saronno impegnati contro Montichiari)

29052022