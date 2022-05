x x

SARONNO / CISLAGO / GERENZANO – Lo scorso fine settimana allo stadio “Meazza” di San Siro a Milano l’annuale incontro dedicato ai cresimandi, con l’arcivescovo Mario Delpini e dei suoi collaboratori più stretti. C’erano con lui, infatti, i vicari di zona tra i quali il vescovo Luca Raimondi e monsignor Maurizio Rolla, precedente prevosto di Saronno e vicario per la zona di Lecco.

Da Saronno e dal Saronnese tanti giovani, accompagnati anche da famigliari ed educatori oratoriani, ed anche diversi volontari che hanno dato una mano nell’organizzazione di questo grande evento. Un momento di preghiera ed una occasione per stare insieme. Sugli spalti, in tutto, 40 mila persone compresi i ragazzi arrivati tra l’altro da Saronno, Cislago e Gerenzano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti dell’evento con i giovani da Cislago e Gerenzano)

31052022