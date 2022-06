x x

CISLAGO – Il 5 giugno si celebra ogni anno la Giornata Mondiale Ambiente (World Environment Day), promossa dalle Nazioni Unite fin dal 1972 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali e favorire l’attenzione e, quindi, l’azione dei Governi.

Salviamo il Paesaggio, ricordando questa ricorrenza, è stata presente con i propri rappresentanti alla “3 Giorni”, Festa del Bosco del Rugareto, per aggiornare sul programma del nuovo Parco Agricolo Boschivo che è in fase di costituzione, nella Zona “Oltrestazione/Turiun” verso Cascina Mombello. “È ora di garantire un sicuro Corridoio Ecologico, per bloccare ulteriori tentativi di cementificare il territorio naturale di terra, sopravvissuto a Cislago e Dintorni” dichiara Maurizio Cremascoli.

(foto: archivio)

