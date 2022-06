x x

UBOLDO – Una pergamena con la scritta “Per aver partecipato con grande profitto all’iniziativa “Narratori per Uboldo” guidando con abilità i visitatori alla scoperta della chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Uboldo”.

E’ quanto la presidente dell’associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi, ha consegnato nella mattinata di ieri nelle mani dei dodici ragazzi della scuola media di Uboldo che hanno fatto da “guide turistiche” alla chiesa di San Cosma. Lo scorso 14 maggio.

Martina De Marte, Giacomo Garattoni, Irene e Andrea Clerici, Beatrice Arceri, Sofia Perri, Eleonora Restelli, Matilde Mazzeo, Alice Merlin, Jacopo Bazzoni, Sofia Marvuglia e Matilde Vanzulli sono stati premiati alla presenza del dirigente scolastico, Stefania Bossi, e del suo vice, Marco Motta. Un ringraziamento particolare da parte dell’associazione è andato Antonio Fraiese che ha coordinato e preparato i ragazzi.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Per Uboldo in collaborazione con l’istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Uboldo, la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Uboldo e con il patrocinio del Comune di Uboldo, rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle.

Da qui nasce il progetto denominato “Narratori per Uboldo” che consiste nella riapertura delle chiese di Uboldo per permettere alle persone di recarsi in visita organizzando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino, delle “visite guidate”.

Ora la speranza dell’associazione di poter continuare anche per il prossimo anno scolastico la bellissima esperienza con i ragazzi alla scoperta dei tanti tesori presenti in Uboldo.