VENEGONO SUPERIORE – Un camionista con una ferita d’arma da taglio, e adesso le indagini delle forze dell’ordine: il riferimento va all’episodio avvenuto l’altra notte alle 22.20 in via Monte Nero a Venegono Superiore dove è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, e l’ambulanza della Croce rossa. Sul posto un 51enne: ha riferito di una lite con uno sconosciuto, che ad un certo punto ha estratto un coltello e lo ha ferito con un fedente. L’uomo ha riportato un taglio comunque molto superficiale, tanto che non si è neppure reso necessario il trasporto in ospedale, è stato medicato direttamente sull’autolettiga e poi non è stato necessario portarlo in ospedale.

Il ferito è stato già ascoltato dai militari dell’Arma, che ora stanno cercando di chiarire con precisione l’accaduto e le relative motivazioni. Via Monte Nero, dove si sono verificati i fatti, è la strada che conduce alla zona dei centri sportivi del paese.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

12062022