SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sulla raccolta differenziata.

Nel periodo estivo caratterizzato dagli appuntamenti del giovedì sera (che prevedono anche le aperture dei negozi la sera), è stata disposta la variazione temporanea del ritiro dei rifiuti in ZONA 1.

Le esposizioni di UMIDO, CARTA e CARTONE, PLASTICA e LATTINE avverrà con modalità differenti a seconda della tipologia esposta in allegato.

Si comunica che in concomitanza all’iniziativa di apertura serale dei negozi, tutte le utenze ubicate nelle vie sotto elencate appartenenti alla ZONA 1 della raccolta dei rifiuti, dovranno esporre UMIDO, CARTA e CARTONE, PLASTICA e LATTINE i giovedi con le seguenti modalità.

