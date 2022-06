x x

SARONNO – Stamattina la polizia locale ha trovato una gatta, monitorata come parte di una colonia felina da Enpa Saronno, morta investita all’incrocio tra via Guanella e via Ramazzotti. Come hanno segnalato le volontarie che si occupano della colonia della zona la gatta aveva però appena partorito. I gattini sono stati visti nei giorni scorsi. Sono 3 micetti neri e uno tigrato. Il problema è che ora i 4 fratellini non hanno più la mamma che si occupa di loro. L’invito è a chiunque viva nella zona o si trovi a passare da lì è quello di prestare attenzione alla presenza di gattini o magari segnali nel caso n cui si sentano miagolii. L’invito è quello di contattare Enpa Saronno o la polizia locale. La speranza è che i piccoli possano essere ritrovati ed aiutati a superare i primi giorni di vita anche senza mamma. Il contatto di Enpa è 331 741 4284.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn