Galanti e la “maledizione dei giovedì sera con la pioggia”: “Siamo all’opera per gli eventi a settembre”

SARONNO – La nuova proposta con l’orario prolungato fino alle 21 che si aggiunge alla possibilità di apertura serale non ha risolto gli storici problemi dell’avvio stentato delle aperture del giovedì sera reso ancora più duro dal meteo sfavorevoli con temporali a ripetizione. Non a caso Luca Galanti, presidente del Duc, distretto urbano del commercio parla di una “maledizione del giovedì sera con la pioggia”.

“L’idea per quest’anno era ed è quella di una apertura prolungata, come orario abbiamo indicato le 21, ma senza eventi che per l’emergenza coronavirus non possiamo fare. Non vogliamo però imporre nulla a nessuno, in questa particolarissima situazione: abbiamo lasciati ai negozianti la massima libertà di decidere come regolarsi”.

Il presidente non nasconde l’evidenza ossia che in giro ci sia davvero poca gente: “E’ stato un anno difficile e penso che chi ha potuto, sia andato via. In altri Comuni qualche evento è stato allestito, ma ci sono sempre le regole contro gli assembramenti: noi abbiamo voluto tenere i piedi per terra. E oggi come oggi non penso che il singolo evento possa cambiare la situazione”.

Il Distretto del commercio è comunque all’opera: “Stiamo organizzando la “Festa di fine estate” e poi partiremo con una serie di appuntamenti pubblici, compatibilmente con quelle che saranno le eventuali restrizioni di carattere sanitario”