LIMBIATE – Continua l’impegno dell’Amministrazione per rendere Limbiate sempre più ricca di luoghi da vivere all’aria aperta. Così, dopo il gradimento riscosso dalle le strutture per praticare ginnastica all’aperto posizionate all’interno dei parchi di Villa Mella, via Gargano e via Fiume, arriva una nuova postazione nel parco di via Giotto. Queste attrezzature sono studiate per il calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

E’ ora dunque possibile allenarsi all’area aperta anche nella nuova area fitness del parco di via Giotto. “Un altro tassello per una Limbiate sempre più green” dicono dall’Amministrazione civica.

(foto: la fit station installata dal Comune al parco di via Giotto a Limbiate)

28062022