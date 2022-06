x x

SARONNO – Oggi alle 12.25 è stato investito un pedone, una donna di 55 anni, in via Volonterio a Saronno: è successo nel tratto fra via Padre Reina e via Ramazzotti: sul posto l’intervento dei carabinieri, dell’automedica da Como e dell’ambulanza della Croce rossa saronnese. La donna ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparsa in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi si svolgessero in sicurezza e compiuto i i rilievi del sinistro, al fine di chiarire la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

