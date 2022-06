Scontro al confine fra Saronno e Solaro, donna ferita

SARONNO / SOLARO – Al confine fra Saronno e Solaro oggi alle 9.30, in via per Saronno della località Introini (continuazione di via Roma), nei pressi della rotonda all’incrocio con via Lega Lombardia si è verificato lo scontro fra due automobili, una donna di 38 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto una pattuglia della polizia locale, l’automedica arrivata da Como ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto; l’automobilista è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di non gravi contusioni; da quantificare i danni materiali.

Tornando a Saronno, scontro con diversi contusi questa mattina in viale Lombardia alla periferia cittadina.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

29062022