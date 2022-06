x x

SARONNO – E’ ormai partito il countdown per l’avvio dei saldi estivi che in Lombarda sarà sabato 2 luglio. Come ogni anno anche Confcommercio Ascom Saronno è in prima linea per fornire sostegno ai commercianti di Saronno e del Saronnese e per garantire i clienti che scelgono di sfruttare questa possibilità. “Per far combaciare domanda e offerta, il modo migliore è quello di restare sul territorio del saronnese per fare ottimi acquisti così da supportare il commercio di vicinato – spiegano dalla sede di via Ferrari – in ogni nostro comune (Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo e la stessa Saronno) c’è una vasta scelta di negozi con un’altrettanta ampia gamma di prodotti e servizi che offrono quello che si sta cercando e sono proprio sotto casa tua: il massimo della comodità!”.

Un vantaggio per il cliente ma anche per la comunità visto che “Fare shopping “sotto casa” vuol dire anche contribuire a tenere viva la propria città e rafforzare il rapporto di fiducia tra cliente e negoziante”

Confcommercio Ascom è anche in prima linea sul rispetto delle regole per garantire saldi sicure a tutti i clienti: “Di base non sono cambiate, sono sempre le stesse. Federmoda Italia e Confcommercio le riportano nel protocollo dei “saldi chiari e sicuri”, un decalogo con tutte le indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo in piena sicurezza e trasparenza.

Ricordiamo le principali regole da rispettare durante i saldi:

1. è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata;

2. non è invece obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo.

3. non sono ammesse vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

E da Confcommercio concludono: “Fare shopping sotto casa permette di trovare qualità, risparmio e professionalità in città”