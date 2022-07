x x

SARONNO – I volontari dell’associazione 100% animalisti saranno presenti alla Festa dell’Aia per vigilare che non ci siano animali esposti o parte del corteo. Una presenza che annunciano così.

“Nel prossimo weekend a Saronno si svolgerà la “Festa sull’Aia”, previsti un corteo storico, stand e altro ancora. Gli organizzatori sono sempre gli stessi che organizzano la più famosa “sagra di Sant’Antonio”. Le nostri fonti dicono che non saranno esposti animali, e tantomeno fatti sfilare, tuttavia, dei nostro militanti saranno infiltrati tra il pubblico per monitorare lo svolgimento, dato che non ci fidiamo. Ricordiamo che nell’edizione del 2019 fu ferito gravemente e seriamente un figurante di appena 20 anni”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn