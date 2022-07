x x

SARONNO – “Come promesso, domenica 10 luglio, i nostri militanti si sono recati a Saronno per monitorare la “festa dell’aia” per controllare se ci fossero animali esposti o fatti sfilare nel corteo annunciato“

Inizia così la nota firmata da 100% animalisti.

“Ricordiamo che gli organizzatori sono gli stessi della sagra di sant’Antonio prevista per i primi giorni dell’anno, dove gli animali vengono esposti e fatti sfilare nel corteo storico, tra le urla dei presenti. Una sagra che noi del movimento Centopercentoanimalisti abbiamo sempre contestato, anche duramente.

Con molta gioia, i militanti presenti ieri a Saronno hanno confermato che di Animali nemmeno l’ombra, che il breve corteo storico è stato interessante, con figuranti all’altezza, come del resto abbiamo sempre apprezzato la loro professionalità.

Proprio per questi motivi non vediamo la necessità di usare e sfruttare Animali, ci auguriamo che domenica 10 luglio a Saronno sia iniziato un nuovo percorso, e ci auguriamo che la scelta di non usare animali sia derivata da una consapevolezza etica, non dal timore di proteste da parte nostra.

Appuntamento a gennaio, pandemie permettendo, dove saremo presenti se tornassero gli animali alla sagra. Questa volta i Militanti della Sinergia Animalista, arriveranno da diverse zone d’Italia”.

