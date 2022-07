x x

MALNATE – Oggi alle 16.30 a Malnate lungo la strada statale 342, per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati disagi per la circolazione. Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure una donna di 54 anni, un uomo di 58 anni ed un uomo di 61 anni. Nessuno è apparso in pericolo di vita. Sul posto oltre ai pompieri, i caraninieri, due ambulanze e l’auto-infermieristica.

Per l’impatto uno dei veicoli è rimasto in bilico su un ponticello, di fatto posizionandosi sopra il guard rail, che per fortunata ha “tenuto”. Il veicolo è stato poi rimesso in careggiata. Ancora da quantificare i danni materiali ai due mezzi.

