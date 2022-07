x x

CISLAGO – Serata di lavoro per i vigili del fuoco che con la protezione civile è intervenuta alle porte della Massina per spegnere l’incendio partito, probabilmente, da un cumulo di letame. L’intervento questa sera venerdì 14 luglio dopo le 20 con la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno visto una colonna di fumo ed hanno dato l’allarme.

Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, a partire dalla squadra di Saronno a cui si sono aggiunti gli uomini della protezione civile e quella degli incendi boschivi.

Si tratta dell’ennesimo incendio avvenuto nel Saronnese nelle ultime due settimane. A bruciare sono state prima le campagne di Gerenzano dove è rimasto danneggiato un vivaio con la morte di 6 animali poi quelle di Origgio e di Solaro.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore)

