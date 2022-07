x x

SARONNO – È un saronnese il nuovo presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Varese. Sergio Borroni, 67 anni, è stato eletto nella seduta di consiglio dello scorso 7 luglio nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese. Laureato in ingegneria civile, vive a Saronno dove esercita la libera professione nel settore della progettazione strutturale da oltre quarant’anni. Già commissario agli esami di Stato della facoltà di ingegneria presso la Liuc di Castellanza, è membro dal 2017 del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Varese e coordinatore della commissione strutture.

